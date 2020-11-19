Співачка показала нове відео.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий ролик, який знімала для платформи ТікТок.

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На кадрах Настя постала в сірій сукні оверсайз і з розпущеним волоссям. Спочатку Настя показала своє вільне плаття, а потім затягнула його на талії, щоб показати фігуру.

При цьому не всі фанати прийшли в захват від такого ролика. Хтось вважає, що це нісенітниця, а хтось упевнений, що Насті пора народжувати дітей.

"Пора б вже і животику з Лялею з'явитися", "З пивом потягне", "Зайнятися, мабуть, нічим", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич