Співачка постала в новому образі.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона постала в подовженому худі джинсового відтінку. Але найголовніше, що Настя змінила зачіску. Свої кучері вона заплела в кіски і прикрасила їх кільцями. Також Каменських нанесла на обличчя яскравий макіяж - сині тіні і нюдову помаду.

Фанатам такий образ не сподобався. Вони відзначили, що фішка Насті - це кучері, а така зачіска - співачки Юлії Саніної.

"Зачіска схожа як у Саніної в кліпі "Кобра"", "Настя, твоя фішка - це кучерики, а це злизано у Саніної... Не в образу", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич