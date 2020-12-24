Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона постала в подовженому худі джинсового відтінку. Але найголовніше, що Настя змінила зачіску. Свої кучері вона заплела в кіски і прикрасила їх кільцями. Також Каменських нанесла на обличчя яскравий макіяж - сині тіні і нюдову помаду.
Фанатам такий образ не сподобався. Вони відзначили, що фішка Насті - це кучері, а така зачіска - співачки Юлії Саніної.
"Зачіска схожа як у Саніної в кліпі "Кобра"", "Настя, твоя фішка - це кучерики, а це злизано у Саніної... Не в образу", - написали фанати.
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