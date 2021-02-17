Співачка поділилася новим фото.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожПопулярний репер носити амулет з кров'ю Меган Фокс

На фото вона позує в чорних легінсах і кофті вільного крою. До 14 лютого Настя вирішила зробити подарунок всім закоханим і виконати свою нову пісню "Почуття" в студії однієї з українських радіостанцій.

"Було дуже атмосферно, романтично і я отримала масу задоволення", - підписала фото Каменських.

Фанатам сподобався знімок з міні-концерту Насті. Вони засипали її компліментами.

"Красоточка", "Така мила", "Класна", "Гарненька", - пишуть в коментарях шанувальники.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич