Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в чорних легінсах і кофті вільного крою. До 14 лютого Настя вирішила зробити подарунок всім закоханим і виконати свою нову пісню "Почуття" в студії однієї з українських радіостанцій.
"Було дуже атмосферно, романтично і я отримала масу задоволення", - підписала фото Каменських.
Фанатам сподобався знімок з міні-концерту Насті. Вони засипали її компліментами.
"Красоточка", "Така мила", "Класна", "Гарненька", - пишуть в коментарях шанувальники.
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