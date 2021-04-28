Актриса народила ще три місяці тому.

Відома актриса Наталі Дормер три місяці тому народила первістка.

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Так, у зірки серіалу "Гра престолів" народилася дочка. При цьому вона ретельно приховувала як свою вагітність, так і народження дитини. Про таку подію вона розповіла лише в подкасті Естер Ранцен "Це після життя".

"Це ідеальна річ під час пандемії — завагітніти і народити дитину. Мені здається, що через 30 років вона, ймовірно, буде сидіти в барі і скаже: "Так, я дитина ковіду", - сказала актриса.

Також вона розповіла, що з появою малюка у неї стало менше часу на себе і на відпочинок.

"Я абсолютно закохана в дочку, вона - моя радість. Проте сон завжди був дуже важливий для мене. Це єдиний недолік, але ви ж знаєте, природа така розумна, що гормони починають діяти і все приходить в норму", - додала знаменитість.

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Автор: Діана Могилєвич