Співачка вирішила мінімум на шість годин покинути соціальні мережі.

Українська співачка Наталя Могилевська вирішила піти в інформаційний локдаун мінімум на шість годин.

"Пропоную сьогодні піти в інформаційний локдаун добровільно, хоча б на 6 годин. Подумати про своє життя і пріоритети, почитати паперову книгу, не про бізнес, а про любов. Насолодитися осіннім вечором під теплим пледом з чашкою гарячого чаю", - написала зірка у своєму інста-блозі.

Також вона згадала і про важливість здорового сну, щоб встигнути відпочити і набратися сил перед майбутнім днем.

"І лягти спати не в ту ж добу, в яку плануєте прокинутися", - підсумувала Могилевська.

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Наталя Могилевська - українська співачка, автор пісень, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

Могилевська брала участь у шоу "Танці з зірками", а також була наставником у проекті "Голос. Діти". У 2021 році стала зірковим капітаном на шоу "Співають всі".

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Автор: Діана Могилєвич