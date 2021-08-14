Співачка спробувала видати популярне місце в окупованому півострові за Каліфорнію.

З відомою співачкою Наташею Корольовою, яку перестали впізнавати фанати, стався конфуз через відвідування незаконно окупованого Криму.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків на тлі гірського пейзажу, вказавши в якості геотег США, а саме місто Маунтін-В'ю в штаті Каліфорнія. Цей же геотег вказала на своїй сторінці і фотограф Міла Батурина, яка робила фотосесію.

Однак уважні підписники впізнали в ландшафті на фото окупований півострів. Вони з упевненістю дійшли висновку, що справжнє місце зйомки Корольової - Біла Скеля Ак-Кая в Криму.

Читайте такожСпівачка Корольова відсвяткувала день народження Путіна і попросила Зеленського пустити її в УкраїнуДеякі коментатори допустили, що співачка приховала візит до Криму, щоб уникнути санкцій за незаконне відвідування окупованих територій. Адже в 2017 році їй вже забороняли в'їжджати до України з цієї самої причини.

Водночас варто відзначити, що мати Наталії Корольової, Людмила Поривай, дійсно близько 30 років живе в США.

Нагадаємо, що минулого місяця Королева поділилася з передплатниками серією інших фото, але нарвалася на жорстку критику хейтерів.

Автор: Станислав Кожемякин