Українській акторці Дар'ї Баріхашвілі, яка відома за серіалом "Моя улюблена Страшко", освідчився коханий актор Сергій Пономаренко. Про цю подію дівчина повідомила у себе в Instagram.
Відомо, що романтичний момент стався в одному заміському комплексі, де закохані відпочивали. Дар'я сказала омріяне "Так" майбутньому чоловіку та поділилася радісними світлинами з підписниками.
"Найщасливіший день у моєму житті", - підписала фото Баріхашвілі та показала обручку.
Також акторка не стримала емоцій і під час зізнання у коханні розплакалася від щастя.
Коли та де пара планує зіграти весілля - вони поки не розповідають.
Реакція підписників
Прихильники та колеги акторки одразу почали вітати з новим статусом та бажати щастя їхній майбутній родині.
- "Нарешті! Вітаю вас!"
- "Ура! Дуже рада за вас"
- "Мої ж ви котики прекрасні, вітаю"
- "Ви така чудова пара. Будьте щасливими"
- "Ви неймовірні люди! Дай Бог вам щастя та вічного кохання".
До слова, Дар'я та Сергій познайомилися за часів навчання в одному університеті. Закохані у стосунках понад 10 років.
Нагадаємо, раніше відомий український ведучий романтично освідчився коханій.