Дар'я та Сергій тепер готуються до весілля / фото інстаграм Дар'ї Баріхашвілі

Українській акторці Дар'ї Баріхашвілі, яка відома за серіалом "Моя улюблена Страшко", освідчився коханий актор Сергій Пономаренко. Про цю подію дівчина повідомила у себе в Instagram.

Відомо, що романтичний момент стався в одному заміському комплексі, де закохані відпочивали. Дар'я сказала омріяне "Так" майбутньому чоловіку та поділилася радісними світлинами з підписниками.

"Найщасливіший день у моєму житті", - підписала фото Баріхашвілі та показала обручку. 

Відео дня
Дар'я з обручкою / фото інстаграм Дар'ї Баріхашвілі

Також акторка не стримала емоцій і під час зізнання у коханні розплакалася від щастя.

Коли та де пара планує зіграти весілля - вони поки не розповідають. 

Дар'я та Сергій / фото інстаграм Дар'ї Баріхашвілі

Реакція підписників

Прихильники та колеги акторки одразу почали вітати з новим статусом та бажати щастя їхній майбутній родині.  

  • "Нарешті! Вітаю вас!"
  • "Ура! Дуже рада за вас" 
  • "Мої ж ви котики прекрасні, вітаю"
  • "Ви така чудова пара. Будьте щасливими"
  • "Ви неймовірні люди! Дай Бог вам щастя та вічного кохання".

До слова, Дар'я та Сергій познайомилися за часів навчання в одному університеті. Закохані у стосунках понад 10 років. 

Нагадаємо, раніше відомий український ведучий романтично освідчився коханій.

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