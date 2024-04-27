Вона поділилася радісними світлинами в мережі.

Українській акторці Дар'ї Баріхашвілі, яка відома за серіалом "Моя улюблена Страшко", освідчився коханий актор Сергій Пономаренко. Про цю подію дівчина повідомила у себе в Instagram.

Відомо, що романтичний момент стався в одному заміському комплексі, де закохані відпочивали. Дар'я сказала омріяне "Так" майбутньому чоловіку та поділилася радісними світлинами з підписниками.

"Найщасливіший день у моєму житті", - підписала фото Баріхашвілі та показала обручку.

Відео дня

Також акторка не стримала емоцій і під час зізнання у коханні розплакалася від щастя.

Коли та де пара планує зіграти весілля - вони поки не розповідають.

Реакція підписників

Прихильники та колеги акторки одразу почали вітати з новим статусом та бажати щастя їхній майбутній родині.

"Нарешті! Вітаю вас!"

"Ура! Дуже рада за вас"

"Мої ж ви котики прекрасні, вітаю"

"Ви така чудова пара. Будьте щасливими"

"Ви неймовірні люди! Дай Бог вам щастя та вічного кохання".

До слова, Дар'я та Сергій познайомилися за часів навчання в одному університеті. Закохані у стосунках понад 10 років.

Нагадаємо, раніше відомий український ведучий романтично освідчився коханій.

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