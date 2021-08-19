Український телеканал "Інтер" 22 серпня покаже концерт російського артиста Миколи Баскова.
У телепрограмі "Інтера" зазначено, що ювілейний концерт Баскова "Гра" можна буде подивитися в неділю, 22 серпня, о 23:00.
"Приголомшлива театралізована вистава, в якій поєдналися унікальний вокал і яскрава хореографія, розкішні костюми і масштабні декорації, пантоміма і акробатика, історія і сучасність, спецефекти і нові технології", - йдеться в релізі.
Зазначимо, що Микола Басков - це російський артист. І зовсім незрозуміло, чому український телеканал вирішив транслювати його концерт напередодні Дня Незалежності України.
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