Раніше цим титулом володіла Ембер Херд, бо її обличчя максимально наближене до "золотого перетину".

Пластичний хірург назвав найкрасивішу жінку в світі. Нею виявилася актриса Джоді Комер, яка зіграла в популярному серіалі "Вбиваючи Єву".

Про це повідомляє ITV.

Лікар Джуліан де Сільва з Лондона провів дослідження, згідно з яким можна визначити найкрасивішу людину. Для цього достатньо вдатися до правила "золотого перетину". Його суть полягає в тому, що чим ближче співвідношення обличчя або тіла до числа 1,618, тим людина красивіше.

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В результаті виявилося, що зовнішність британської актриси Джоді Комер на 94,52% наближене до ідеального.

"У неї найближчі до ідеальних показники розташування носа і губ. Також у неї підборіддя і губи гарної форми. Єдина риса обличчя, за яку загальний бал знижений, - це брови, вони відповідають ідеальним на 88%", - сказав фахівець.

Джоді Комер: що про неї відомо

Джоді Комер вперше спробувала себе в якості актриси в середній школі. Телевізійна кар'єра Комер почалася в 2008 році, коли вона взяла гостьову участь в телесеріалі The Royal Today, спін-оффі телесеріалу "Члени королівської сім'ї".

Пізніше Джоді виконала основні ролі в міні-серіалах "Справедливість" і "Пам'ятай мене". Першу популярність актриса отримала після виконання ролі Хлої Геммел в серіалі "Мій божевільний щоденник".

У 2016 році актриса зіграла головну роль в міні-серіалі каналу BBC Three "Тринадцять", що оповідає про 26-річну Айві Моксем, викрадену в 13 років і яка втекла від свого викрадача після 13 років ув'язнення в підвалі.

У 2020 році Комер виконала головну жіночу роль, Маргарити де Карруж, у фільмі Рідлі Скотта "Остання дуель".

Нагадаємо, раніше вчені назвали найкрасивішою жінкою в світі Ембер Херд.

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