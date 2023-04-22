Нею стала модель plus-size Ешлі Грем.

Американська модель Ешлі Грем з'явилася на обкладинці глянцевого журналу Maxim і посіла перше місце в рейтингу найсексуальніших жінок світу.

За лідерство в цьому рейтингу боролися Белла Хадід, Марго Роббі, Кара Делевінь, Ана де Армас, Доджа Кет та інші знаменитості, проте перемога дісталася саме Грем.

Так, Грем є моделлю plus-size. При цьому вона не боїться демонструвати свої пишні форми у відвертих нарядах. На сторінках журналу вона позує в спідній білизні і розкритому шовковому халаті.

Відео дня

Також вона вибрала ще один яскравий образ - червоний бюстгальтер і спідницю довжини міді. Незважаючи на недосконалості на тілі Грем після третіх пологів, вона залишається все такою ж привабливою жінкою з променистою посмішкою.

Варто відзначити, що зріст Ешлі Грем становить 175 сантиметрів, а її вага - 90 кілограмів. Вона прийняла себе і своє тіло таким, яким воно є. Більш того, модель виступала в старших школах з лекціями про прийняття себе.

Відомо, що вона одружена з відеооператором Джастіном Ервіном. Вони виховують трьох дітей. У пари троє синів.

Нагадаємо, раніше Ксенію Мішину "розпекли" в мережі за оголене фото.

Вас також можуть зацікавити новини: