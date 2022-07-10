Деякі українські артисти після 2014 року продовжували виступати в Росії. Зараз же, після повномасштабного вторгнення, вони каються.

Багато українських артистів їздили в Росію заробляти гроші. Але хтось із них відмовився від гастролей в країні-агресорі після 2014 року, а хтось продовжував виступати як до початку війни на Донбасі, так і після. Але після повномасштабного вторгнення РФ більшість з них чітко визначилися зі своєю політичною позицією і тепер каються за помилки минулого.

Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський в одному з інтерв'ю розповів, що їздив до Росії бездумно. І таких вчинків він здійснював багато, але все змінила смерть батька. Після трагічної події він багато чого переосмислив. Тепер артист шкодує про багато речей, в тому числі і про поїздки в РФ.

"Я зрозумів, що спочатку треба подумати, а потім говорити, робити. Тому, що як мінімум це може когось образити. І я розумію, що я своїми вчинками ображав людей, які вірили в мене, яким я міг подобатися. Ця відповідальність була затуманена. Сьогодні я багато чого зрозумів і мені дуже приємно, що багато наших колег після 24 числа зрозуміли і стали більш свідомими у своїх вчинках", - сказав Козловський у програмі "Слава+".

KOLA

Українська співачка KOLA розповіла, як виступала в Сочі після окупації Криму. Тоді вона не цікавилася політикою, але зараз соромиться такого свого вибору.

"Так, я виступала там, але я представляла свою країну на конкурсі. Тут нема чого приховувати: сьогодні мені соромно і я про це шкодую. Мені неприємно, Я не хочу про це говорити. Я тоді була маленька, не цікавилася тим, що відбувається. І чомусь думала, що все буде добре. Що Крим буде знову наш, що вони домовляться", - сказала співачка в інтерв'ю "МУЗВАР".

Даша Астаф'єва

Співачка Даша Астаф'єва зізналася, що виступала в Росії після 2014 року. За її словами, це були корпоративи в Пітері. Вона додала, що розважала російську публіку через важке фінансове становище. Зараз же співачка каже, що їй соромно за виступи у РФ, та й росіян вона не дуже любить.

Аліна Паш

Співачка Аліна Паш, як виявилося, виступала в окупованому Криму. Тоді вона поїхала на весілля знайомих, де і виконала свої пісні. При цьому вона займає позицію України у війні і переконана, що Крим - це частина нашої країни. Також Паш зізналася, що перестала спілкуватися зі своїми родичами з Росії через війну.

Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько виступала в Росії до 2014 року. Вона навіть представляла цю країну на Євробаченні. Втім, після початку війни на Донбасі вона визначилася, що буде жити і працювати в Україні. Вона займається волонтерством, а раніше і зовсім їздила з концертами на передову.

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