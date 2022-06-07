Вони довели, що різниця у віці не впливає на щастя.

У сучасному світі вже ніхто не звертає уваги на різницю у віці, коли мова заходить про кохання. Багато знаменитостей щасливо одружені, попри багаторічну різницю.

Сьогодні УНІАН розповість про пари, у яких різниця у віці понад 30 років.

Річард Гір і Алехандра Сільва - 34 роки

72-річний Річард Гір вже чотири роки щасливий у шлюбі з молодою письменницею Алехандрою. Зараз подружжя є батьками двох хлопчиків. Старший син народився в 2018 році, а його молодший брат – в 2020-му. Крім батьківства, вони часто виходять разом у світ, з'являються на червоних доріжках і прямо-таки виблискують від щастя.

Мел Гібсон і Розалінд Росс - 35 років

66-річний Мел Гібсон вже багато років живе з 31-річною Розалід Росс, з якою виховує спільну дитину. Сам Мел неодноразово говорив, що прожитий час з Росс - це найкращі роки в його житті. Як бачимо, різниця у віці - зовсім не перешкода.

Мік Джаггер і Мелані Хемрік - 43 роки

Ця парочка живе в цивільному шлюбі, і руйнує одразу два стереотипи. Перший - різниця у віці не впливає на щасливі стосунки. Другий - шлюб без штампа в паспорті - не шлюб. Відзначимо, що Джаггер ніколи не відрізнявся привабливою зовнішністю, проте харизми у нього хоч відбавляй. Ймовірно, цим він і приваблює жінок.

Шон Пенн і Лейла Джордж - 31 рік

У 2020 році Шон Пенн одружився з молоденькою дівчиною Лейлою Джордж. Про весілля він повідомив тільки постфактум. Відомо, що зіграли вони секретне весілля під час локдауну. Сам Пенн говорив про те, що зовсім не має значення торжество, головне, що його рідні та кохані люди поруч.

Патрік Стюарт і Санні Озелл - 39 років

Зірка франшизи "Люди Ікс" Патрік Стюарт познайомився зі своєю майбутньою дружиною в 2008 році. Вже через п'ять років вони зіграли весілля. "Це не така вже й перешкода. Хіба що він у кращій формі, ніж я, що мене просто бісить", - сказала в одному з інтерв'ю Озелл.

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