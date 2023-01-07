Незабаром він вручить обручку одній з них.

Вчора, 6 січня, відбувся 11 випуск романтичного реаліті шоу "Холостяк". Під час цього випуску головний герой Алекс Топольський познайомився з батьками Саші Погорєлової, Каті Лозовицької, Марини Голд і Саші Мудрої.

За підсумками цього випуску в проекті повинно було залишитися три дівчини, з якими б Алекс познайомив свою маму. Однак у цьому сезоні правила шоу дещо змінилися.

"Холостяк" напередодні знайомства дівчат зі своїми рідними відправив додому одразу двох дівчат - Марину Голд і Сашу Погорєлову. Таким чином в проекті залишилися тільки двоє - Саша Мудра і Катя Лозовицька.

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У 12 випуску шоу вони відправляться на острів Мадейра, а перед цим познайомляться з найближчою людиною головного героя.

Саме в наступну п'ятницю, 13 січня, вже стане відомо, хто з двох претенденток на серце Алекса Топольського переможе в шоу і стане його обраницею.

Як пройшли побачення Топольського з фіналістками в 11 випуску

Першою на побачення пішла модель Катя. Все почалося з РАГСу, де працюють батьки дівчини. Пізніше вони перемістилися в більш затишну обстановку, де Алекса шокували слова тата Каті про те, що вона пішла на проект самореалізуватися. Однак сама Лозовицька зуміла переконати Алекса, що він їй подобається і зараз все змінилося.

Останньою на побачення пішла Саша Мудра. Знайомство з її батьками було під загрозою зриву, адже її мама повинна була відлітати у відпустку. Однак Топольський сказав, що Саша йому дуже близька, тому він хоче, щоб її стосунки з мамою налагодилися, і привіз її прямо в будівлю, де проходила церемонія троянд.

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