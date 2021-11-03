Співачка відпочиває в Дубаї й ділиться звідти "жаркими" фото в купальнику.

Українська співачка MARUV, яка часто гастролює у РФ, вирушила на відпочинок в Дубай та засвітила "соковиті" форми без фотошопу. Артистка похвалилася фігурою в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала "гаряче" фото на тлі пальми.

"Рубрика: Дубайські дні й ночі звездаті дуже", - написала MARUV і вказала, що на її фото нібито зовсім немає фотошопу. Співачка спокусливо вигнулася в купальнику і викликала справжній фурор.

Шанувальники прийшли в захват від стрункого животика і "соковитих" стегон MARUV. У коментарях вони пишуть, що співачка знаходиться у відмінній формі.

"Не дарма прогиналася під пальмою, фотка вогонь", "Тигриця", "шикарна... кхм... панорама", "мені здається, на ваших концертах публіка в невимовному, дикому захваті й енергетика ще більш нереальна, ніж вид на цій фотографії", "ось це пушка", - коментатори закидали MARUV компліментами.

До слова, в описі до фото співачка також вказала, що незабаром вона планує дати концерти в Україні. MARUV виступить у Києві вже 12 і 13 листопада.

Хто така MARUV

Справжнє ім'я MARUV-Анна Корсун. Дівчина виступає сольно з 2018 року. У 2017 році вона випустила перший альбом Stories, до якого увійшли сім композицій. 28 Вересня 2018 року вийшов дебютний альбом Maruv - Black Water.

22 березня 2019 року Maruv стала переможницею в чотирьох номінаціях української національної музичної премії YUNA- "Відкриття року", "Кращий дует" (MARUV & Boosin), "Кращий електронний хіт" (Maruv & Boosin з треком Drunk Groove) і "Краща пісня іноземною мовою" (Maruv - Drunk Groove).

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Автор: Віолетта Орлова