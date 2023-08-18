Він разом з дітьми поїхав на відпочинок.

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров похвалився своїм відпочинком в Греції, куди відправився разом зі своїми дітьми.

Він показав, як проводить час в сонячній країні і, звичайно, не обійшлося без самозамилуванням новим тілом, зробленим у скандального пластичного хірурга, якого неодноразово звинувачували в понівеченні.

На одному з кадрів Кіркоров лежить на шезлонгу на одному з найдорожчих курортів Греції і розповідає, як йому там добре. Підсумував він свою розповідь словами про те, що не хоче повертатися на батьківщину.

Відео дня

"Я лежу, щось там дивлюся і дивлюся, і повертатися не хочу", - сказав путініст.

Однак йому все ж доведеться повернутися в країну-агресора, адже на кінець серпня у нього заплановано концерт.

Позиція Філіпа Кіркорова щодо війни в Україні

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Кіркоров підтримав велику війну. Він неодноразово виступав зі схваленням злочинного режиму Кремля і говорив про свою прихильність до диктатора Путіна.

Більш того, він продовжив виступати в країні-агресора і спонсорувати армію РФ, яка вбиває мирне населення України.

Також його неодноразово "ловили" на курортах і запитували про Україну, проте путініст вважав за краще збігати від питань.

Нагадаємо, раніше Кіркоров жорстко зганьбився посеред концерту.

Вас також можуть зацікавити новини: