Виявляється, що Марічка Падалко завела кота.

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що тепер у них вдома живе кіт. І все завдяки її дочці Каті, яка таки вмовила маму на покупку домашньої тварини.

"Ще місяць тому ми не підозрювали про її існування, тепер наша сім'я не уявляє, як жила без цієї кішки. Перша домашня тварина в моєму житті завдяки наполегливості Каті", - каже Марічка.

Також вона додала, що кішка вже встигла подряпати меблі, але навіть попри це всі члени сім'ї її дуже люблять.

"Як і з маленькою дитиною, це не суцільне мі-мі-мі, а маленькі конфузи, пов'язані з "туалетом" і трохи подряпані меблі. "Але як ми жили без Гін раніше" - найчастіше чутно тепер в сім'ї. Вона пробудила в дітях стільки ніжності і турботи, що це неможливо виміряти в жодних одиницях", - сказала Падалко.

Хто така Марічка Падалко

Спочатку вона працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок+", яка була в ефірі в 2006-2008 роках.

У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Пізніше вела рубрику "Мамин щоденник" в цій програмі. Разом з Єгором Гордєєвим вела випуски ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми.

У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". На даний момент - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Також Марічка одружена з Єгором Соболєвим і має трьох дітей - Михайла, Марію і Катерину.

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Автор: Діана Могилєвич