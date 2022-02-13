Українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер нещодавно здійснила свою мрію - збільшила груди.
Результатом після маммопластики вона вирішила похвалитися своїй бабусі, але та сприйняла це категорично і заявила, що Трінчер спотворює себе.
"Тобі Бог дав красу! Ти від природи красива! Розумієш, від Бога. Що ти себе спотворюєш? Я ж кажу, що у вас цих молодих немає мізків. А пальма є", - вилаяла зірку бабуся.
Відзначимо, раніше Анна збільшила собі губи. Таку новину її бабуся також сприйняла в штики і висловила своє невдоволення.
При цьому сама Анна вважає, що зробила правильно: "Найважливіше - я щаслива. Це такий крутий момент, ти відчуваєш себе набагато сексуальніше, перебираєш в голові тисячі суконь і топів, які ти нарешті можеш одягнути і не соромитися! Ти саме так надихаєшся від однієї думки, що ти знімеш цей корсет і одягнеш сукню без ліфчика і пуш-апу".
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер повідомила сумну новину напередодні 14 лютого.