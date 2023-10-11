На думку Беспалова, Даша могла вживати лікарські препарати.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов поділився захоплюючою інформацією від "котиків" зі своєї спільноти пліткарів. Вони розповіли, що блогерка Даша Квіткова схудла зовсім не завдяки спорту і правильному харчуванню.

За їхніми словами, Даша приймала препарат "Оземпік", який зазвичай приймають в боротьбі з цукровим діабетом і ожирінням.

Також Беспалов натякнув на те, що Квіткова вирішила піти таким легким шляхом, щоб потім продавати свої курси по схудненню.

"Не знаю, Дашо, на що ти розраховуєш, як довго ти можеш протягувати таку брехню для своєї аудиторії. Ми не стверджуємо, ми можемо розповісти тільки те, чим з нами діляться. Але у мене немає ніяких сумнівів, тому що Даша Квіткова давним-давно показала своє обличчя. Ця людина заточена виключно на монетизацію свого імені, бренду, успіху. І в цьому немає нічого спільного з цінностями її аудиторії", - сказав Беспалов.

Схуднення Даші Квіткової - що відомо

Дівчина розповідала, що після пологів схудла на 32 кілограми. Вона зізнавалася, що за час вагітності багато набрала, її не влаштовувала її форма. Тому вона зважилася на зміни.

Квіткова регулярно ходить в спортзал, правильно харчується. Власне, цим вона ділиться у своїх соцмережах.

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