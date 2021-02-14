Пара чекає первістка.

Український телеведучий Нікіта Добринін і його дружина, блогер Даша Квіткова чекають первістка. На честь цього пара вирішила влаштувати гендерне паті, на якому і розсекретила стать майбутньої дитини.

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На відео, опублікованому в Instagram, Даша і Нікіта лопають величезну чорну кулю, всередині якої синє конфетті. Таким чином стало зрозуміло, що у них народиться син. Молодята дуже зраділи цій новині, вони обнялися і поцілувалися.

"Ура, це диво", "Кайф", "Хлопчик - це круто", "Реакція Нікіти - переможець", "Я так і думала, що буде хлопчик", - пишуть фанати.

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Автор: Діана Могилєвич