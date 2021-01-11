Ніколь Потуральскі часто демонструє свій прес.

Відома модель Ніколь Потуральскі опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в спідній білизні білого кольору. Також Ніколь одягла золотий браслет з ланцюга, який зараз знаходиться на піку популярності.

Відзначимо, що Потуральскі часто публікує фото в спідній білизні. Вона любить демонструвати свою фігуру, адже їй є чим похвалитися.

Менше ніж за годину фото набрало майже п'ять тисяч лайків. Фанати пишуть, що модель виглядає приголомшливо.

Хто така Ніколь Потуральски:

Ніколь Потуральскі - німецька модель, що працює під псевдонімом Ніко Мері

Ще в дитинстві вона мріяла про зіркову кар'єру

У 13 років батьки повезли її в паризький Діснейленд, де вона попалася на очі агенту. Той передбачив Ніколь велике майбутнє і порадив спробувати себе в якості моделі

У серпні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що у Бреда Пітта і Ніколь роман. І це попри те, що дівчина заміжня і має сина від чоловіка

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Автор: Діана Могилєвич