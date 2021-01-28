Ніколь Шерзінгер володіє стрункою фігурою.

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram знімок, на якому позує на березі океану.

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Зірка постала в роздільному купальнику сливового кольору. Вона лежить на березі і позує в різних позах. Варто відзначити, що у неї струнка фігура.

42-річна співачка часто показує фото і відео зі своїх тренувань. Ймовірно, вона дуже прискіпливо ставиться до фігури і здоров'ю в цілому.

Хто така Ніколь Шерзінгер:

Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер

Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність

Була учасницею групи "Pussycat Dolls"

У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка

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Автор: Діана Могилєвич