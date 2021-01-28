Співачка захопила мережу / instagram.com/nicolescherzinger
Популярна співачка Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram знімок, на якому позує на березі океану.
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Зірка постала в роздільному купальнику сливового кольору. Вона лежить на березі і позує в різних позах. Варто відзначити, що у неї струнка фігура.
42-річна співачка часто показує фото і відео зі своїх тренувань. Ймовірно, вона дуже прискіпливо ставиться до фігури і здоров'ю в цілому.
Співачка захопила мережу / instagram.com/nicolescherzinger
Співачка захопила мережу / instagram.com/nicolescherzinger
Хто така Ніколь Шерзінгер:
- Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер
- Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність
- Була учасницею групи "Pussycat Dolls"
- У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка
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