Вони вже звернулися до суду.

Український ресторатор, ведучий і скандальний нардеп Микола Тимощенко розлучається з дружиною, моделлю Аллою Барановською. Відповідне провадження 20 листопада відкрив Оболонський райсуд.

Причина їхнього розлучення невідома, тому що ні Микола, ні Алла ніяк не коментують свої стосунки. Однак, варто відзначити, що останнім часом Тищенко перестав "з'являтися" в блозі дружини в Instagram.

Цікаво, що Тищенко і Барановська одружилися в 2016 році. Через рік у них народився син Давид. Шлюб з моделлю для ресторатора став третім. До цього він двічі був одружений і двічі розлучений. Від попереднього шлюбу у нього є син Данило.

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Скандали навколо Миколи Тищенка

Під час повномасштабної війни він поїхав до Таїланду на зустріч з "українською делегацією", яка повинна була проходити в чотиризірковому готелі. Однак, як з'ясувалося пізніше, парламент не відправляв його в робочу поїздку. Через це Тищенка виключили з партії "Слуга народу".

Також неодноразово в українців викликало обурення те, що Тищенко не поїхав на фронт. Тоді на його захист стала дружина Алла. Вона сказала, що він захищений від мобілізації законом України.

"Мені дуже хотілося б, щоб люди, перш ніж щось писати і говорити, пам'ятали, що у нас парламентсько-президентська держава, і за законом про мобілізацію, народні депутати України не можуть бути мобілізовані. Вони повинні бути на місці і приймати закони", - сказала Барановська в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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