Українська співачка Аліна Гросу показала телеведучому Cлаві Дьоміну на радіо "Люкс ФМ" весь вміст своєї сумочки.
Виявляється, зірка носить кілька гумок для волосся, подарований шанувальником маленький ніж, антисептик, навушники і аванс за майбутній концерт.
Також дівчина розповіла, що рожевим ножем ще не користувалася. Але в цілях безпеки не викладає його з сумочки.
"Я їм ще не користувалася навіть. Але, про всяк випадок, ношу його з собою", - сказала Гросу.
Читайте такожДизайнер Андре Тан зробив пересадку волосся (відео)Хто така Аліна Гросу
Аліна Гросу - українська співачка, що працює в стилях: танцювальна музика і поп-рок. Працює на професійній сцені з 4 років, з 1999 року.
Вперше на Аліну звернула увагу її хрещена, українська зірка естради і композитор Ірина Білик. Вона подарувала їй пісню "Рушничок", а надалі написала ще кілька пісень: "Свобода", "Бджілка", "Маленька любов".
Зараз Гросу випускає ліричні пісні і знімає на них кліпи. Відзначимо, у багатьох кліпах брав участь і її коханий Роман Полянський.
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