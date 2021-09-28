Співачка розсекретила весь вміст.

Українська співачка Аліна Гросу показала телеведучому Cлаві Дьоміну на радіо "Люкс ФМ" весь вміст своєї сумочки.

Виявляється, зірка носить кілька гумок для волосся, подарований шанувальником маленький ніж, антисептик, навушники і аванс за майбутній концерт.

Також дівчина розповіла, що рожевим ножем ще не користувалася. Але в цілях безпеки не викладає його з сумочки.

"Я їм ще не користувалася навіть. Але, про всяк випадок, ношу його з собою", - сказала Гросу.

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Аліна Гросу - українська співачка, що працює в стилях: танцювальна музика і поп-рок. Працює на професійній сцені з 4 років, з 1999 року.

Вперше на Аліну звернула увагу її хрещена, українська зірка естради і композитор Ірина Білик. Вона подарувала їй пісню "Рушничок", а надалі написала ще кілька пісень: "Свобода", "Бджілка", "Маленька любов".

Зараз Гросу випускає ліричні пісні і знімає на них кліпи. Відзначимо, у багатьох кліпах брав участь і її коханий Роман Полянський.

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Автор: Діана Могилєвич