Репер неодноразово засуджував війну в Україні.

Російський репер Noize MC виступив на концерті в Ташкенті. Під час свого виступу він згадав Київ, який нещодавно обстріляли російські окупанти, а також практично знищені українські міста - Бучу та Маріуполь.

"Коли з Бєлгорода полетіли ракети, я знав, що вони повернуться. Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто. Що я відчуваю з цього приводу? Рівне те ж саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь, коли я дізнавався новини про Ірпінь, Бучу. Війна – мерзенна. Це жахливо. У неї нелюдське обличчя. І вона повинна бути закінчена. Вона, чорт візьми, повинна була закінчитися не розпочавшись", - сказав Noize MC.

Також Noize MC виконав свою пісню українською мовою "Вуду". У цей момент публіка скандувала "Ні війні!".

Зазначимо, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну репер засуджує війну в нашій країні. Більше того, він разом зі своєю колегою Монеточкою організував благодійні концерти для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше українська співачка Анастасія Приходько згадала скандал з Поліною Гагаріною.

"Якою мр*зотою була - такою і залишилася", - висловилася про колишню подругу Приходько.

Вас також можуть зацікавити новини: