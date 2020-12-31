Зірка постала зі своїми дочками / фото instagram.com/lobodaofficial

Українська зірка Світлана Лобода, яка виступає у Росії, поділилася з шанувальниками сімейними передноворічними фото.Читайте такожРегіна Тодоренко потрапила до лікарні на Балі (фото)

Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, в кадрах зірка постала у білій сукні-піджаку, а її доньки — в піжамах. Фото вийшли дуже теплими.

"Чекаємо на Новий Рік. Дуууууже чекаємо", - підписала фотографії Лобода.

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Автор: Ольга Робейко