Найдорожчим виступом виявився Макса Барських.

Новий рік - це час, коли зірки підвищують свої гонорари, щоб подарувати людям радість і щастя. Але цього року не всі вирішили виступати на корпоративах. Наприклад, Потап і Настя Каменських не виступатимуть. Також відмовилася і ONUKA.

Про це повідомляє Страна.

Читайте такожЛобода засвітила пікантну родимку на тілі

А ось Руслана Лижичко готує онлайн-виступ. Вона вийде в новорічну ніч в ефір прямо зі свого будинку в селищі Лісники під Києвом. Також виступатиме TAYANNA. Співачка дасть концерт в Verholy Relax Park. Ціни стартують від 29 500 гривень за людину при розміщенні в напівлюксі, якщо ж ви хочете розміститися в котеджі, то це буде 45 000 грн.

Вирішив подарувати людям свято Діма Коляденко. Цього року на приватному заході він виступає за $7000. У новорічну ніч виступить і Наталія Могилевська. Відомо, що вона співатиме на приватному заході в Буковелі. За цей виступ організаторам доведеться заплатити $25 000 - $30 000.

Оля Полякова виступить в новорічну ніч тричі: на одній приватній вечірці, а після - в готелі на воді Bakkara і в комплексі Osocor Residence. Зараз новорічний корпоратив з нею обійдеться організаторам плюс-мінус в $50 000.

Діма Монатік виступатиме в Києві зі своїми підопічними - Лідою Лі і Ніно Басилая. Виступ трьох артистів у новорічну ніч коштуватиме близько $100 000.

Студія "Квартал 95" виступить 30 грудня у Freedom Hall. Вартість розміщення за столиком від 2000 до 4000 грн.

Макс Барських у новорічну ніч виступить у київському ресторані Alaska. Вартість квитка сюди від 6000 до 9000 гривень залежно від поверху, на якому знаходиться ваш столик. У Макса заплановано три виступи і концерт в новорічну ніч. Гонорар за все це буде близько $220 000.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН