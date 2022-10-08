Українська співачка Злата Огнєвіч присвятила вірш військовослужбовцям, які зараз перебувають у полоні у російських окупантів. Так, у своєму Instagram-блозі вона опублікувала проникливі рядки поруч з чуттєвим фото. Вірш називається "Тим, хто в полоні":
Герой. Сталевий. Мужній Воїн.
В клітинах бій твоїх гудé.
Коли просили скласти зброю,
Чи залишив надію попри все?
Я уночі звертаюсь до таємних Предків,
У мене так багато вже до них листів.
Благаю дарувати спокій, прóшу,
Аби віднесли до безпечних берегíв.
Я можу все і водночáс не можу
Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,
Пекельно знати, що десь там ворожі
Здавили міцно стіни так, що кров горить !
Та як би сильно не стискали пальці,
В бажанні подолати міць,
В часи зневіри загляни у серце—
Там сила непохитна говорить.
Злата Огнєвіч таким чином захотіла нагадати своїм підписникам про те, що важливо не забувати про героїв, яких зараз незаконно утримують в Росії. Вона закликає всіх, хто підтримує Україну, не боятися і виходити на вулиці, щоб привернути увагу до ситуації в Україні. Стосується це людей по всьому світу.
"Особисто мені прикро було бачити мітинг на підтримку військовополонених у Женеві, на який прийшло майже "нуль" українців. Наша боротьба триває в усіх напрямках. Отже, тримаємося, будь-то ласочка! Як би зараз важко не було, боремося! Тому що ми - переможемо", - висловилася Злата.
Нагадаємо, відома співачка Огнєвіч "засвітила" декольте у відвертій фотосесії.
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