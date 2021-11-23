Нові дати виступів артиста будуть оголошені додатково.

Секс-символ української сцени, відомий співак Олег Винник скасував концерти в столиці у листопаді у зв'язку з хворобою.

Про це прес-служба виконавця повідомила на його офіційній сторінці у Facebook.

Читайте такожОлег Винник розповів про жахливу ДТП: співак дивом залишився живий (відео)"Друзі, вимушені повідомити, що концерти Олега Винника у Палаці "Україна" 24 та 25 листопада перенесено на весну 2022 року. Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан здоров’я артиста не дозволяє йому вийти на сцену", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів будуть оголошені додатково.

Як повідомляє ТСН, Винник вже вдруге скасовує свої виступити через хворобу. 16 жовтня артист мав виступити у Запоріжжі, та не вийшов на сцену через ларингіт. Також було скасовано його виступи в жовтні у Краматорську, Покровську та Бердянську.

Хто такий Олег Винник

Співак у середині 90-х переїхав до Німеччини. Спочатку він працював гувернером, але незабаром став актором. Однак чоловік на початку 2010 року вирішив переїхати в Україну. Він став одним з найпопулярніших співаків.

Про своє особисте життя Винник намагається не говорити. Подейкують, що його дружина - бек-вокаліста і співачка-початківець Таюне.

Автор: Ольга Робейко