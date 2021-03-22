Артист їздить на американському пікапі Ford Raptor.

Український артист Олег Винник вибрав для себе містку машину, в якій призначене місце навіть для міні-холодильника.

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Про це повідомляється на YouTube-каналі Kyiv LIVE.

Відомо, що в авто є шість пасажирських місць, одне водійське і величезний багажник. Також у Винника є охоронці і особистий водій.

Варто відзначити, що вартість такого авто може перевищувати 100 тисяч доларів.

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Автор: Діана Могилєвич