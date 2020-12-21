Комік зробив актрисі пропозицію руки і серця.

Український комік Олександр Еллерт став переможцем найромантичнішого шоу країни "Холостячка".

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Напередодні фіналу Еллерт дуже хвилювався. Він розповів, що хвилювання настільки зашкалювало, що він навіть плутав слова.

"Взагалі проект "Холостячка" був хвилюючим. Переживав сильно. Настільки сильно, що повторював текст, що придумав. Боявся, що переставлю слова і все посиплеться. Текст - не імпровізація. Це те, що хотів донести. Відповідно, кожне слово мало значення!" - розповів Еллерт телеканалу СТБ.

Також він розповів, що після фіналу вони з Ксенією хотіли просто втекти і залишитися наодинці. Крім того, Еллерт висловився про свого суперника Олексія Тригубенка.

"Мій улюблений серіал "Декстер". Сюжет такий, що чоловік працював в поліції Майамі і паралельно був маніяком. На вигляд для поліції він був ідеальним. Так от, є підозри, що Олексій - Декстер. Тому, що Декстер ідеальний, як і Олексій... то... жартую, звичайно. Але Льоха занадто ідеальний, і це підозріло", - поділився переможець шоу.

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Автор: УНІАН