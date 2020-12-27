Переможець романтичного шоу "Холостячка" Олександр Еллерт висловився в інста-сторіз про "вагітність" Ксенії Мішиної.
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Відзначимо, що днями Еллерт опублікував в сторіз фотографію, де Ксенія надула живіт, а він її туди поцілував. Шоумен тоді написав, що на пост-шоу проекту вони забули розповісти про "вагітність".
Зараз же Еллерт виклав нову історію. Він сказав, що закохані всього лише пожартували, а ця новина набрала обертів.
"Стоп, стоп, досить! Вибачте, вибачте, але це просто невдалий жарт, просто Ксю показала, що мене чекає трохи далі і чи буду я її любити з таким животом. Ну звичайно ж буду!", – сказав Эллерт.
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