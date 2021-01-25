Шаляпін помер у віці 41 року.

Колега стендап-коміка з ТНТ Олександра Шаляпіна, Карен Арутюнов, пояснив, чому шоумен вирішив покінчити життя самогубством.

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Про це повідомляє "Московський комсомолець".

"Його смерть обумовлена кількома обставинами. Пандемія, депресія, алкоголізм", - поділився Карен.

Також він розповів, що колеги коміка знали, що він перебував на реабілітації. Вони сподівалися на його швидке повернення, адже у них повинні були проходити парні вечірки.

Хто такий Олександр Шаляпін:

Олександр Шаляпін - актор і стендапер, який відомий багатьом телеглядачам як учасник Stand Up Show на ТНТ

Він працював телеведучим і знімався в десятках фільмів

Актор покінчив життя самогубством

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Автор: УНІАН