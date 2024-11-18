Сара Джессіка Паркер виступила продюсеркою нового фільму.

Нью-Йорк став свідком прем'єри документального фільму "Перший ряд", який розповідає про долі українських артистів балету, вимушених покинути свою Батьківщину через війну. Стрічка, спродюсована зіркою Голлівуду Сарою Джессікою Паркер, одразу привернула увагу міжнародної спільноти не лише потужною історією, але й участю Олександра Терена – відомого українського ветерана, громадського діяча та учасника реаліті-шоу "Холостяк-13" – у головній ролі.

Прем'єрний показ відбувся в рамках престижного кінофестивалю DOC NYC, що проходить у кінотеатрі Village East by Angelika. Червона доріжка стала не просто місцем для фотоспалахів, а й платформою для висловлення солідарності з Україною.

Сара Джессіка Паркер та Олександр Терен разом позували перед камерами, демонструючи єдність та підтримку. Образ Олександра Терена був особливо символічним: брошка у вигляді гілки терена на лацкані його костюма стала знаком незламності та мужності українського народу.

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Про що фільм "Перший ряд"

"Перший ряд" - це історія про Алексіс, талановиту балерину, яка змушена тікати від війни та будувати нове життя в еміграції. Її шлях перетинається з Олександром, ветераном, який втратив обидві ноги на фронті. Разом вони знаходять силу та натхнення у танці, долаючи фізичні та емоційні травми. Олександр, танцюючи на протезах, доводить, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти сенс життя та рухатись вперед.

Фільм "Перший ряд" - це не просто історія про балет, це історія про стійкість, силу духу та незламність українців, які, попри всі випробування, продовжують творити та надихати. Це історія про те, як мистецтво може зцілювати та об'єднувати, навіть у часи війни.

Нагадаємо, "Холостяк" Терен висміяв дешеву їжу та нарвався на хейт.

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