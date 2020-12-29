Сам Олександр Венг поки не прокоментував звинувачення.

Манекенники та трансгендерні моделі звинуватили у сексуальних домаганнях американського дизайнера одягу і засновника іменної модної марки Alexander Wang Олександра Венга.

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"Мій друг працював манекенником на показі Олександра Ванга. На вечірці після модного заходу дизайнер постійно пропонував йому випити. Друг не хотів сильно напиватися, але він не зміг відмовити йому з ввічливості. Він каже, що не пам'ятав, як опинився з ним у туалеті. Ванг почав знімати з нього штани і схиляв до дій гомосексуального характеру", - написав один з користувачів.

"Одного разу я опинився з Вангом на вечірці, і він дуже наполегливо схиляв мене випити якомога більше алкоголю. В один момент я повністю перестав міркувати, і немов через мить я прокинувся в готелі в чиїйсь кімнаті на ліжку. Я прокинувся від того, що з мене стягують труси та тягнуться головою до моїх геніталій. Я не зрозумів, хто це був, поки він не показав своє обличчя. Це був Олександр Ванг. Я різко піднявся і був так збентежений і наляканий, що просто кулею вискочив звідти. Я відчував себе загубленим", - розповів ще один.

На відміну від них модель Оуен Муні виступив відкрито та описав інцидент, що стався з ним. За словами Муні, Венг торкався його в паховій області без згоди. Муні зважився оприлюднити свою історію після того, як дізнався, що його випадок – не єдиний.

Всі ці події відбувалися в різний час протягом багатьох років. Сам Олександр Венг поки не прокоментував звинувачення.

Хто такий Олександр Венг

Олександр Венг - американський дизайнер тайванського походження.

Народився 26 грудня 1983 року в Сан-Франциско.

У віці 15 років він представив свою першу колекцію на весіллі брата.

У 20 відмовив Діані фон Фюрстенберг у співпраці, а через рік заснував модний будинок Alexander Wang.

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Автор: Катерина Шварц