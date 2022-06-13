Бізнесмен за місяць до війни познайомився з дівчиною.

Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко зізнався, що зараз його серце зайняте.

За його словами, за місяць до війни він познайомився з дівчиною Аліною, яка приїхала з Чернівців. Але, коли Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, парі довелося розлучитися на невизначений термін.

"Нарешті я знайшов дівчину, з якою хочу бути, яка мені цікава. Але зараз вона за кордоном і ми не разом. Аліна поїхала до Чернівців за два дні до початку війни і після цього ми вже не бачилися. Ми підтримували контакт. Я їй казав, що війна закінчиться, два-три дні — і вона повернеться до Чернівців, все буде добре. Але війна триває. І я не можу змушувати людину приїхати в Україну. Зараз я мрію про те, щоб війна закінчилася і Аліна повернулася до Києва", - розповів Тригубенко в програмі "Як ти" з Григорієм Решетником.

Також він розповів, що Аліна довгий час жила за кордоном, тому не дивилася перший сезон "Холостячки", де він боровся за серце Ксенії Мішиної. Одного разу, за його словами, до нього підійшли люди і попросили сфотографуватися. Аліна відразу не зрозуміла, що відбувається, та й сам Олексій віджартувався. Але пізніше він таки зізнався, що брав участь у телевізійному проекті.

"Вже через три тижні нашого спілкування вона подивилася сезон з моєю участю. Сказала, що добре, що не знала до цього, хто я. впізнала мене як особистість. Інакше у неї було б вже сформовано певне враження і думку про мене", - додав Тригубенко.

Нагадаємо, учасник "Холостячки" Андрій Рибак одружується з дівчиною, через яку Мішина вигнала його з шоу.

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