24 травня об 11:15 на телеканалі "1+1" стартує денне інфотейнмент-шоу "Твій день".
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У проекті буде шість основних ведучих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська, Володимир Рабчун, а ось ім'я шостого ведучого поки тримається в секреті.
Ведучі вестимуть нове шоу по троє, а щочетверга ефіри разом з ними проводитиме і Олена Кравець. Цей день творці шоу назвали "Четвер з Оленою Кравець".
У новому проекті, який виходитиме в ефір по буднях, глядачі разом з ведучими і запрошеними гостями та експертами зможуть прожити головні події, в легкому і невимушеному форматі дізнатися деталі, почути поради та обговорення в студії.
Цікаво, що в прямому ефірі "Твого дня" глядачі за допомогою спеціального інтерактиву і коментарів зможуть безпосередньо комунікувати з проектом: висловлювати свою думку і навіть впливати на хід подій в студії.
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