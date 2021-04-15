Вже цієї суботи, 17 квітня, відбудеться фінал шоу-пародій.

Актриса "Жіночого кварталу" і "Квартал 95" Олена Кравець виступить у фіналі шоу "Ліпсінк баттл".

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На сцені шоу-пародій вона перевтілиться в знаменитого Адріано Челентано. Кравець вийде в базовій білій майці, наверх якої одягне лілову сорочку. А доповнить вона таку багатошаровість костюмом в смужку. Не обійдеться і без капелюха і окулярів.

У баттлі з Кравець буде битися її колега по цеху, комік Юрій Ткач. Він з'явиться перед глядачами в образі Біллі Айліш.

Ліпсінк баттл: що відомо

"Lip Sync Battle" - це шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом в більш ніж 10 країнах світу.

Вас чекає феєричне шоу-пародій, де відомі люди перевтілюються в зірок шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять все. Головне завдання зірок - максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проекту розіб'ються на пари і влаштують між собою запеклий баттл за звання кращого пародиста.

Боротьба зірок, а також яскраві костюми і декорації нікого не залишать байдужими і гарантовано піднімуть настрій глядачам.

Відзначимо, повний випуск "Ліпсінк баттл" можна подивитися щосуботи на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич