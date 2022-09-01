Обранця Злати Мітчел звати Оскар.

Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про хлопця своєї старшої доньки Злати Мітчел. Дівчинка мешкає у США, тому бойфренда знайшла собі саме там. Навіть попри те, що їй всього лише 16 років, зіркова мама дає Златі достатньо свободи й можливість власного вибору.

Як розповіла Фреймут в інтерв’ю "КП", з можливим майбутнім зятем вже познайомилася та у неї про нього склалося виключно позитивне враження.

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"У Злати прекрасний бойфренд. Я дуже люблю Оскара. Це нереально розумна дитина з хорошої сім’ї, він теж дуже багато робить для України. У нього всі думки про Україну, у нього в плейлисті – українські пісні. Він допомагав Златі збирати гроші для українських діток, які приїхали за кордон", - сказала Фреймут.

Нагадаємо, Ольга Фреймут зізналася, що її доньку цькують через зовнішність. Втім телеведуча вважає неприйнятним постійні порівняння її з дитиною, адже вони - різні люди з різними звичками, поглядами на життя, зовнішністю і світосприйняттям. Фреймут додала, що цькували навіть хлопця Злати Оскара через нібито "не такий" колір шкіри.

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