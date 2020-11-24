Актриса часто публікує фото в своєму Insagram.

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала обличчя без макіяжу.

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Такий знімок вона оприлюднила в соціальній мережі Instagram. На фото зірка лежить на ліжку в білому халатику. Волосся вона розпустила, а на обличчі немає ні грама макіяжу.

Фанати оцінили такий знімок зірки. Вони залишили безліч позитивних коментарів під фото.

"Ти і так красуня", "Вогонь", "Молодець, що не соромишся показувати обличчя без макіяжу", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич