Куриленко показала обличчя без макіяжу / instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала обличчя без макіяжу.
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Такий знімок вона оприлюднила в соціальній мережі Instagram. На фото зірка лежить на ліжку в білому халатику. Волосся вона розпустила, а на обличчі немає ні грама макіяжу.
Фанати оцінили такий знімок зірки. Вони залишили безліч позитивних коментарів під фото.
"Ти і так красуня", "Вогонь", "Молодець, що не соромишся показувати обличчя без макіяжу", - написали шанувальники.
Куриленко показала обличчя без макіяжу / instagram.com/olgakurylenkoofficial
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