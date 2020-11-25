Актриса показала пікантний знімок.

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фото дівчина позує, лежачи на сірому диванчику. Варто відзначити, що зірка постала перед камерою абсолютно голою. Волосся вона розпустила, а погляд підняла вгору.

Цікаво, що Ольга часто публікує фотографії, де показує своє обличчя без макіяжу. Фанати цінують чесність і щирість актриси.

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Автор: Діана Могилєвич