Куриленко показала обличчя без макіяжу / instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фото дівчина позує, лежачи на сірому диванчику. Варто відзначити, що зірка постала перед камерою абсолютно голою. Волосся вона розпустила, а погляд підняла вгору.
Цікаво, що Ольга часто публікує фотографії, де показує своє обличчя без макіяжу. Фанати цінують чесність і щирість актриси.
Куриленко показала обличчя без макіяжу / instagram.com/olgakurylenkoofficial
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