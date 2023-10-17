За її словами, її родич воює проти України.

Суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла, що її троюрідний брат з Росії вступив до лав окупантів і випускає ракети на українців.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона зізналася, що на початку повномасштабного російського вторгнення її батько намагався достукатися до родича, проте це не дало жодних результатів.

"Спочатку батько мій щось дзвонив, намагався докричатися, що як так, тут же твоя бабуся живе, а ти, онук з Криму, на неї випускаєш ракети. Але потім зрозуміли, що немає сенсу витрачати на це якісь емоції, сльози, час, на обговорення", - сказала Мартиновська.

Вона додала, що перестала спілкуватися з ріднею, яка проживає на території країни-агресора. За її словами, зараз у неї відчуття, що їх ніколи і не було.

Чим відома Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська народилася в Миколаєві. З дитинства мріяла стати директором ресторану, однак у зв'язку з хворобою мами їй довелося самій вчитися готувати і піклуватися про тата і брата.

Крім того, кілька разів Оля відвідувала Францію за програмою обміну студентами. Там же вона підвищувала свою кваліфікацію в кулінарній справі. Незабаром Мартиновська зважилася взяти участь у програмі "МастерШеф". Вона стала переможницею третього сезону.

Відомо, що у Ольги є дочка Віра. Дівчинку няньчила вся редакція проекту, коли Мартиновська стала суддею "МастерШеф".

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