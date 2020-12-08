Олівія Калпо сфотографувалася зі змією.

Відома модель опублікувала в Instagram фотографію, яка була зроблена на пляжі.

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Дівчина постала в одних трусиках, а верх у неї був оголений. При цьому вона злегка прикрила груди, поклавши собі на плечі змію. Плазун так обмотала дівчину, що не було видно її інтимних місць.

"Вогонь", "Ти дуже струнка", "Спекотна красуня", - написали фанати.

Хто така Олівія Калпо:

Олівія народилася 8 травня 1992 року в Кранстоні

Вона переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012

Ім'я Олівії - переможниці Міс США 2012, яка представляла штат Род-Айленд, і Міс Всесвіт 2012 було увічнено на одній з вулиць Кранстона. Міська рада схвалила резолюцію, назвавши ім'ям переможниці конкурсу краси частину Альберт-авеню "Шлях Олівії Калпо"

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Автор: Діана Могилєвич