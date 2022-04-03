Співачка дуже боялася, що по дорозі окупанти можуть їх розстріляти.

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що з приходом війни в Україну її життя перевернулося з ніг на голову. Перша думка, яка у неї була після того, як вона почула перші вибухи - це де її син Нестор.

"Я забігла в його кімнату, ми з чоловіком стояли як укопані, не розуміючи, що робити далі. Я сподівалася, що це страшний сон і зараз прокинуся. Вибух був настільки сильним, що всі автомобільні сигналізації почали кричати одночасно. Це був тваринний страх і оніміння", - розповіла Цибульська в інтерв'ю УНІАН.

Пізніше співачка розповіла, що прийняла рішення виїхати з Києва, щоб відвезти дитину в більш безпечне місце.

Так, у програмі "Зірковий шлях" артистка розповіла, що вранці 24 лютого вони вийшли на паркінг і побачили багато танків, а у кварталі від їхнього будинку окупанти переїхали автомобіль з чоловіком.

"Було дуже страшно, тому що були розповіді про розстріли з боку Житомирської траси. Я боялася, що нас можуть зупинити і розстріляти. Найбільше боялася, що Нестор може це побачити і не пережити", - зізналася Цибульська.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Цибульська в інтерв'ю УНІАН розповіла, як пережила перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи спілкується вона з опальними зірками, які віддали перевагу кар'єрі в Росії, і пояснила, чому залишається в Україні, попри активні бойові дії і небезпеку.

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