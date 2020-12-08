Оля Цибульська завела мережу.

Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фото вона позує, лежачи у ванні. При цьому постала Оля абсолютно голою. А щоб не шокувати фанатів остаточно, співачка вирішила злегка прикрити груди рушником.

"Шикарна", "Ти тут як кішечка", "Ви прям лялечка", "Ви красива і молода, і правильно, що цим користуєтеся", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич