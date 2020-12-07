Співачка показала новий "лук".

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожМайлі Сайрус оголила груди заради пікантного знімка

На фотографії вона позує в чорно-білій міні-сукні з пишними мереживами. Шию вона прикрасила стильними масивними ланцюгами. При цьому обличчя Полякової виглядало як лялькове. Фанати не оцінили таке перевтілення зірки.

"Була така красива, природна, особлива... А тепер, як Барбі, як сотні... Для чого це потрібно було?", "На себе не схожа", "Пластикова Барбі", - написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич