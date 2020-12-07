Полякова змінила образ / instagram.com/polyakovamusic
Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона позує в чорно-білій міні-сукні з пишними мереживами. Шию вона прикрасила стильними масивними ланцюгами. При цьому обличчя Полякової виглядало як лялькове. Фанати не оцінили таке перевтілення зірки.
"Була така красива, природна, особлива... А тепер, як Барбі, як сотні... Для чого це потрібно було?", "На себе не схожа", "Пластикова Барбі", - написали фанати.
Полякова змінила образ / instagram.com/polyakovamusic
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