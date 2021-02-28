Співачка сказала, що їй ця ситуація неприємна.

Українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю ведучій "Світського життя" Катерині Осадчій сказала, що скандал з Тіною Кароль для неї був неприємним.

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"Я ніколи про історію Тіни, про її чоловіка, про її особисту трагедію ніколи б не жартувала. Це страшна річ і я б ніколи цього не зробила. Я говорила про те, що я правда думаю, що у Тіни вже дуже давно сумний репертуар. Саме тому, коли я побачила шоу, коли я подивилася, що це дуже некоректно звучало... мені самій ця ситуація неприємна, це правда, я одразу вибачилася", - сказала Полякова.

Також вона додала, що прощати її чи ні - це вже справа самої Тіни. Так само як і рішення, чи робити піар для нової пісні таким чином.

"Я кажу щиро, я і перепрошую щиро. А вже пробачити мене, або робити піар на свої нові пісні, "Скандал" - це вже вибір кожної людини, і він його робить сам. Тому зірки, дорогі, звертайтеся", - додала Оля.

Нагадаємо, в одному з ефірів шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальницею на похоронах". У зв'язку з цим в мережі розгорівся скандал. Фанати Тіни накинулися на Олю. В результаті "королеві ночі" довелося публічно вибачитися.

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Автор: Діана Могилєвич