Співачка посміялася над піснею "Бджілка".

Українська співачка Оля Полякова на шоу "Маска" висміяла пісню іншої артистки Аліни Гросу "Бджілка".

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Полякова часто висміює українських зірок і вигукує на шоу різні фрази. У підсумку хтось вирішив зібрати всі ці висловлювання і зробити кавер на пісню "Бджілка".

"Я бджілка-бджілка-бджілка, я зовсім не ведмідь ... це ж її пісня", - наспівала пісню Полякова, а потім почала голосно сміятися.

Сама Аліна Гросу вирішила відреагувати на такий випад з боку Полякової. Дівчина опублікувала в Instagram відео, де вона постала з маскою ведмедя - вухами і носом. А також вона додала кілька бджіл, які навколо неї кружляли.

"Оля Полякова, спасибі за ремейк на мою стару пісню, якраз планували оновити її", - підписала відео Гросу.

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Автор: Діана Могилєвич