Українська співачка Оля Полякова на шоу "Маска" висміяла пісню іншої артистки Аліни Гросу "Бджілка".
Читайте такожЛеді Гага показала зухвале фото у ванній
Полякова часто висміює українських зірок і вигукує на шоу різні фрази. У підсумку хтось вирішив зібрати всі ці висловлювання і зробити кавер на пісню "Бджілка".
"Я бджілка-бджілка-бджілка, я зовсім не ведмідь ... це ж її пісня", - наспівала пісню Полякова, а потім почала голосно сміятися.
Сама Аліна Гросу вирішила відреагувати на такий випад з боку Полякової. Дівчина опублікувала в Instagram відео, де вона постала з маскою ведмедя - вухами і носом. А також вона додала кілька бджіл, які навколо неї кружляли.
"Оля Полякова, спасибі за ремейк на мою стару пісню, якраз планували оновити її", - підписала відео Гросу.
Інші новини УНІАН:
- Надя Дорофєєва в спокусливому боді побешкетувала на ліжку
- Злата Огнєвіч спокусила фанів вигинами свого тіла
- Соковита модель блиснула апетитними формами в мікробікіні
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram