Співачка постала в образі Мальвіни.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram фотографію, на якій сама на себе не схожа.

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Співачка взяла участь у шоу "Маски" і постала в образі Мальвіни. Свої розкішні білі локони вона розпустила, прикрасивши їх невеликим чорним бантиком. Стилісти зробили Поляковій лялькове обличчя. Ймовірно, Оля одягла лінзи.

Варто відзначити, що добрий образ Мальвіни Оля вирішила злегка вдосконалити. Співачка одягла досить відвертий наряд, який підкреслив всі її достоїнства.

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Автор: Діана Могилєвич