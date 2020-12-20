Співачка постала в новому образі.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в новому образі на зйомках шоу "Маски".

Читайте також"Холостячка" Мішина показала стрункі ніжки в розкішній сукні

Зірка одягла відверту міні-сукню з глибоким декольте і вирізами на стегнах. Прикрашав сукню чорний лаковий пояс. Доповнила такий образ Полякова тоненьким чокером і капелюшком.

Варто відзначити, що фанатам таке фото не сподобалося. Вони відзначили, що цей образ співачці не йде.

"Не ваш образ", "Я брехати не буду. Вам ця сукня не йде, вона жахлива", "Секс, звичайно, але, по-моєму, трохи перебір", - написали шанувальники.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич