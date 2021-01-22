Співачка полетіла на курорт разом зі своєю сім'єю.

Українську співачку Олю Полякову розкритикували за відпочинок на Мальдівах, куди вона полетіла разом зі своєю сім'єю - чоловіком і двома дітьми.

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Співачка опублікувала в Instagram фотографії в купальнику. На них вона лежить на гамаку, який розташований над водою. При цьому фанати згадали Олі, як вона говорила, що у неї немає грошей сидіти на карантині. А ось, за їхніми словами, на Мальдіви у неї гроші знайшлися.

"Шановна Олю, ви весь карантин плакали і говорили, що всі артисти сидять без грошей. Що немає роботи, ви виступали перед Адміністрацією президента. А тепер під час карантину ви відпочиваєте на Мальдівах, де вартість на одну людину від 100 000 грн. Скажіть, чому ви не поділилися з артистами, які сидять без роботи, про яких ви так переживали?",- написав один з шанувальників.

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Автор: Діана Могилєвич